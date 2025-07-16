Водитель Renault Logan вылетел с дороги и опрокинулся в Самарской области

Это случилось днем 16 июля в Большечерниговском районе губернии. Автолюбителя отвезли в больницу. Подробнее об аварии рассказали представители регионального главка.
43-летний мужчина на Renault Logan следовал по дороге Самара — Большая Черниговка из Казахстана в сторону муниципального центра. На 160-м километре проезжей части вылетел с дороги и опрокинулся.
Водителя госпитализировали. На месте происшествия работали полицейские и специалисты 133-й пожарно-спасательной части.
А под Самарой 78-летний автолюбитель на «семерке» влетел в 21-летнего мужчину на «Весте».
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