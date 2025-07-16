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Гродненка по фотороботу узнала педофила, который зашел в торговый центр

В Гродно девушка в торговом центре вычислила педофила, которого искала милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно женщина в торговом центре узнала педофила, которого искала милиция, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в конце апреля в областном центре на улице Кремко молодой человек подошел к ребенку и предложил интимную близость. Подросток пошел домой и рассказал обо всем своей маме, женщина позвонила в милицию.

Правоохранители составили ориентировку, которую в том числе передали в торговые организации города. И вот недавно в торговом центре гродненка увидела педофила, которого искала милиция. Подозреваемый ехал по эскалатору, женщина сообщила о нем службе охраны, а те вызвали наряд милиции.

Мужчину оперативно задержали на выходе из торгового центра. Педофилом оказался 23-летний гродненец. Ему грозит до 6 лет заключения за развратные действия.

Неравнодушную гродненку наградили денежной премией и подарком.

А еще мы писали, что иностранец украл в Минске велосипедов на 3500 рублей: «Проехал на краденом велосипеде 130 километров».

Тем временем СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе: «Пошел на разворот в полосе разгона».