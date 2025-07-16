Гродненка по фотороботу узнала педофила, который зашел в торговый центр

Правоохранители составили ориентировку, которую в том числе передали в торговые организации города. И вот недавно в торговом центре гродненка увидела педофила, которого искала милиция. Подозреваемый ехал по эскалатору, женщина сообщила о нем службе охраны, а те вызвали наряд милиции.