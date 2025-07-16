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В колонии строгого режима объявили голодовку

В исправительной колонии № 40 ГУФСИН по Пермскому краю группа осужденных начала голодовку. Представители краевого главка ФСИН проводят проверку в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Источник: ГУФСИН по Пермскому краю

«Данные осужденные проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУФСИН.

На странице «Реальная ОНК Пермского края» сообщается, что голодовку осужденных, которые находятся в штрафных помещениях, якобы поддержали осужденные из двух отрядов.

Исправительная колония № 40 расположена в Кунгуре. В учреждении, имеющем строгий режим содержания, отбывают наказание более 700 осужденных.