В колонии строгого режима объявили голодовку

«Данные осужденные проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУФСИН.