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В Самаре попала в Telegram драка полуголого мужчины с вилами с питбайкерами

В Самаре произошёл конфликт между местным жителем и питбайкерами, вызванный чрезмерным шумом.

В Самаре произошёл конфликт между местным жителем и питбайкерами, вызванный чрезмерным шумом. По данным Telegram-канала «ЧП Самара», мужчина, возмущённый громким ревом моторов, вышел из дома с вилами и попытался разогнать гонщиков. Ссора быстро переросла в драку.

Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как полураздетый мужчина замахивается вилами на байкеров. Завязалась потасовка, в ходе которой участники конфликта обезоружили мужчину.

Ранее мы писали, что Новокуйбышевский городской суд приговорил 38-летнего местного жителя к ответственности за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, что привело к гибели человека. Трагедия случилась в июне 2024 года на реке Кривуша.

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