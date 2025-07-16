В Самаре попала в Telegram драка полуголого мужчины с вилами с питбайкерами

В Самаре произошёл конфликт между местным жителем и питбайкерами, вызванный чрезмерным шумом. По данным Telegram-канала «ЧП Самара», мужчина, возмущённый громким ревом моторов, вышел из дома с вилами и попытался разогнать гонщиков. Ссора быстро переросла в драку.
Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как полураздетый мужчина замахивается вилами на байкеров. Завязалась потасовка, в ходе которой участники конфликта обезоружили мужчину.
Ранее мы писали, что Новокуйбышевский городской суд приговорил 38-летнего местного жителя к ответственности за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, что привело к гибели человека. Трагедия случилась в июне 2024 года на реке Кривуша.
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