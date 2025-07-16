Жительнице Златоуста дали 14 лет за убийство шестимесячного сына

Ночью 22 ноября 2023 года пьяная молодая женщина не меньше 12 раз ударила своего шестимесячного сына кулаком по голове и телу из-за того, что он не прекращал плакать. Ребенок погиб.
В деле 29-летней жительницы Златоуста есть и другие криминальные эпизоды.
Согласно материалам прокуратуры и Следственного комитета, 31 октября в подъезде она поругалась со знакомой девушкой, и ударила разбитой бутылкой по голове случайного свидетеля, который пытался их разнять. После этого она вломилась к оппонентке в квартиру и изрезала ей лицо той же пустой тарой. А вернувшись домой, напала с ножом на своего сожителя — нанесла ему непроникающие ранения.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — резюмирует прокурор Павел Федосеев.