Жительнице Златоуста дали 14 лет за убийство шестимесячного сына

Согласно материалам прокуратуры и Следственного комитета, 31 октября в подъезде она поругалась со знакомой девушкой, и ударила разбитой бутылкой по голове случайного свидетеля, который пытался их разнять. После этого она вломилась к оппонентке в квартиру и изрезала ей лицо той же пустой тарой. А вернувшись домой, напала с ножом на своего сожителя — нанесла ему непроникающие ранения.