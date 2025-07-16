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В лесу Инты найден труп

На тело наткнулась женщина, ходившая за грибами.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях города Инты обнаружено тело мужчины. Как сообщили в следственном управлении СК по Коми, на тело набрела местная жительница из поселка Западный. Она отправилась в лес за грибами и случайно наткнулась на погибшего.

Спасатели из интинского аварийно-спасательного отряда доставили тело в морг. Личность погибшего пока не установлена. По предварительной версии, мужчина мог отправиться в лес за грибами, где ему резко стало плохо.

Следствие пока не обнаружило признаков насильственной смерти. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

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