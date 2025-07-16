Вину не признал: экс-замглавы Троицка предстанет перед судом по делу о взятке

Бывший заместитель главы Троицка Андрей Андреев предстанет перед судом по делу о получении взятки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
— В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.
Андреев, занимавший пост вице-мэра по городскому хозяйству, был задержан в марте. Следствие считает, что в августе прошлого года он получил 50 тысяч рублей от местного жителя. В обмен на деньги чиновник должен был трудоустроить мужчину администратором в парк культуры имени Томина. Сам Андреев отрицает свою причастность к преступлению, которое выявили сотрудники регионального УФСБ и полиции.