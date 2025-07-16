Вину не признал: экс-замглавы Троицка предстанет перед судом по делу о взятке

Андреев, занимавший пост вице-мэра по городскому хозяйству, был задержан в марте. Следствие считает, что в августе прошлого года он получил 50 тысяч рублей от местного жителя. В обмен на деньги чиновник должен был трудоустроить мужчину администратором в парк культуры имени Томина. Сам Андреев отрицает свою причастность к преступлению, которое выявили сотрудники регионального УФСБ и полиции.