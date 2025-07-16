Серийному маньяку «Дракуле» отказали в УДО и переезде в Камышин

— Ему отказано на основании характеризующих его материалов. Он отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения, имеет неснятые и непогашенные судимости. Учитывалась также тяжесть совершенного преступления и то, что социальная справедливость не достигнута. Администрация исправительного учреждения и прокуратура категорически возражали против условно-досрочного освобождения, — пояснили информагентству в пресс-службе суда. — На основании этого суд пришел к выводу, что осужденный нуждается в дальнейшем отбывании наказания, так как не доказал свое исправление.