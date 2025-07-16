Серийному маньяку «Дракуле» отказали в УДО и переезде в Камышин

— Отказано в удовлетворении ходатайства, — сообщили V102 .RU о принятом решении в пресс-службе районного суда.
Осужденный, как пояснили в суде, отрицательно характеризуется сотрудниками колонии, имеет много взысканий. При вынесении решения было учтено мнение администрации ИК № 6, которая возражала против УДО Драганера.
— Ему отказано на основании характеризующих его материалов. Он отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения, имеет неснятые и непогашенные судимости. Учитывалась также тяжесть совершенного преступления и то, что социальная справедливость не достигнута. Администрация исправительного учреждения и прокуратура категорически возражали против условно-досрочного освобождения, — пояснили информагентству в пресс-службе суда. — На основании этого суд пришел к выводу, что осужденный нуждается в дальнейшем отбывании наказания, так как не доказал свое исправление.
Напомним, что Драганер был осужден за убийства трех молодых девушек и двух парней, совершенные в период с 8 марта по август 1999 года. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин». СМИ в начале 2000-х называли Драганера «Камышинским маньяком», «Дракулой» и «Наследником Дракулы».
Осужденный Драганер ранее обратился в суд с ходатайством об УДО, указав, что полностью возместил моральный вред потерпевшим, а за период отбывания наказания получил специальность и работу. В настоящее время находится на обычных условиях содержания и в случае принятия положительного решения намерен проживать со своей мамой в Волгоградской области.
Ранее пояснялось, что закон допускает УДО при пожизненном лишении свободы, но лишь в том случае, если суд решит, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыл не менее 25 лет лишения свободы.