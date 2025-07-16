В Башкирии умерла детская поэтесса Любовь Афлятунова

В Стерлитамакском районе Башкирии на 76-м году жизни скончалась известная детская писательница, поэтесса и переводчица Любовь Афлятунова. Творческая деятельность литератора, проживавшей в селе Николаевка, была отмечена членством в союзах писателей России, Башкортостана и Чувашии, а также двумя победами на фестивале «Родники вдохновения».
За свою жизнь Афлятунова выпустила 21 книгу, внеся значительный вклад в развитие многонациональной детской литературы республики. Ее стихотворения легли в основу популярных песен, среди которых «Последний звонок», «Мамочка», «Каникулы» и другие. В 2006 году московское издательство выпустило три музыкальных альбома с композициями на ее стихи: «Школьные годы», «Наши мамы самые красивые» и «Продолжение сказки».
Как отмечала журналист Марина Воронова, произведения Афлятуновой регулярно публиковались в «Стерлитамакском рабочем» на детской странице «Наша детская». Писательница активно работала с местным изданием «Сельские Нивы» и проводила творческие встречи с юными читателями, за что коллеги называли ее «башкирской Агнией Барто».