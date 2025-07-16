В Башкирии умерла детская поэтесса Любовь Афлятунова

За свою жизнь Афлятунова выпустила 21 книгу, внеся значительный вклад в развитие многонациональной детской литературы республики. Ее стихотворения легли в основу популярных песен, среди которых «Последний звонок», «Мамочка», «Каникулы» и другие. В 2006 году московское издательство выпустило три музыкальных альбома с композициями на ее стихи: «Школьные годы», «Наши мамы самые красивые» и «Продолжение сказки».