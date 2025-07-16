В Тольятти передано в суд дело банды грабителей, организованной уроженцем Таджикистана

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия каждого в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и грабежах с применением насилия. Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.