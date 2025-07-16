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Экс-полицейского приговорили в Уфе к 9 годам колонии за мошенничество

Он раскаялся в содеянном.

Источник: РИА "Новости"

Калининский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, ранее работавшего в подразделении по борьбе с организованной преступностью МВД по РБ в Нефтекамске. Его признали виновным в мошенничестве на крупную сумму, превышающую 20 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, летом 2023 года, воспользовавшись доверием владельцев коммерческого предприятия, специализирующегося на пассажирских перевозках, обманным путем получил от них 8 миллионов рублей. Взамен он обещал оказывать защиту и предоставлять конфиденциальную информацию о возможных проверках их фирмы, а также предпринимать меры против конкурентов.

Кроме того, весной прошлого года бывший полицейский завладел деньгами и ценностями на сумму более 12 миллионов рублей, убедив пожилую жительницу Уфы, что ее хотят убить.

На суде мужчина раскаялся. Его приговорили к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.