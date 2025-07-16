Экс-полицейского приговорили в Уфе к 9 годам колонии за мошенничество

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, летом 2023 года, воспользовавшись доверием владельцев коммерческого предприятия, специализирующегося на пассажирских перевозках, обманным путем получил от них 8 миллионов рублей. Взамен он обещал оказывать защиту и предоставлять конфиденциальную информацию о возможных проверках их фирмы, а также предпринимать меры против конкурентов.