МВД показало, как директор предприятия получил взятку на ходу

В милиции показали, как директор предприятия на ходу получил взятку. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД.
На взятке попался директор сельскохозяйственного предприятия, его раскрыли оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома.
Выяснилось, что руководитель сельхозорганизации на Минщине помог коммерческой фирме выиграть конкурс на поставку запасных частей для ремонта техники. За это фигурант получил почти 20 тысяч белорусских рублей.
Момент взятки попал на видео. И правоохранители показали, как директор предприятия получил взятку на ходу прямо из рук дающего.
Расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Тем временем СК раскрыл детали жесткого ДТП с двумя автобусами в Березовском районе: «Пошел на разворот в полосе разгона».
А еще мы писали, что иностранец украл в Минске велосипедов на 3500 рублей: «Проехал на краденом велосипеде 130 километров».