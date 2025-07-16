В Приднестровье приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей приняли в Приднестровье, сообщил журналистам депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
«Эта идея (принять закон — ред.) родилась достаточно давно, и она базируется на том, что сейчас множество стран взяло курс на то, чтобы вырабатывать и поддерживать нормальные ценности. Также происходит падение уровня многих людей, что показал гей-парад в Кишиневе 15 июня, когда в стране, которая придерживается ценностей православия, нормального отношения к институту брака и семьи, всё это пытаются поломать», — сказал Сафонов.
Депутат добавил, что принятые в Приднестровье законопроекты сосредотачиваются на том, чтобы поддержать тех, кто «несет в мир нормальные ценности». «Мы нормальные, здравомыслящие люди, которые не хотят, чтобы общество разбилось на так называемые гендеры в количестве десятков штук. А это делается всегда для того, чтобы дестабилизировать обстановку в той или иной стране… Я думаю, что Приднестровье заслужило право ничего этого не испытывать», — отметил Сафонов.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Одновременно с этим представители оппозиционного политблока «Победа», а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ-шествия*. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ.