На Южном Урале 17-летний мотоциклист влетел в легковой автомобиль

Все произошло 16 июля на улице Октябрьская. Парень кроссовым мотоциклом Kayo K1 MX без государственного номера, нарушил порядок обгона автомобиля Lada XRAY, который двигался впереди по той же полосе, а водитель подал сигнал о повороте. Так произошло столкновение.