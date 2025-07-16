На Южном Урале 17-летний мотоциклист влетел в легковой автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции Пласта устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего байкера.
Все произошло 16 июля на улице Октябрьская. Парень кроссовым мотоциклом Kayo K1 MX без государственного номера, нарушил порядок обгона автомобиля Lada XRAY, который двигался впереди по той же полосе, а водитель подал сигнал о повороте. Так произошло столкновение.
В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На него уже составили протоколы по части 1 статьи 12.7 (управление ТС без прав), части 1 статьи 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке), части 2 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности) КоАП РФ. Спортинвентарь помещен на специализированную стоянку.