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Раненного при атаке БПЛА подростка транспортируют из Воронежа в Москву

ВОРОНЕЖ, 16 июля. /ТАСС/. Подростка, пострадавшего от последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже утром 15 июля, доставят на лечение в Москву, он остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадавший в результате террористической атаки 17-летний подросток в тяжелом состоянии готовится к транспортировке в Москву сегодня в течение дня. На данный момент региональные специалисты уже провели телемедицинскую консультацию с федеральным медучреждением», — говорится в сообщении.

В больницах в настоящее время находятся еще 12 пострадавших от атаки БПЛА воронежцев. Пятеро остаются в тяжелом состоянии, но врачи отмечают положительную динамику. Помимо упомянутого подростка, в стационарах — трое несовершеннолетних, все они в удовлетворительном состоянии. Всего же в медучреждения обращались 27 пострадавших, 13 пациентам помощь оказана амбулаторно.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил о том, что мужчина, находившийся в тяжелом состоянии после ранения, полученного при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж 15 июля, умер в больнице. В Минздраве области добавили, что после полученного ранения головы он находился в коме.

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