На шеф-реда The Insider завели уголовное дело

Возбуждение дела по ч. 1 ст. 284.1 УК возможно в отношении лиц, которых уже привлекали к ответственности, в том числе к административной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Как отметили в прокуратуре, Олевского уже привлекали к ответственности по этой статье.