Как в Петербурге нашли бананы, напичканные кокаином на 12 млрд рублей?

В Петербурге при попытке ввоза в Россию задержали крупнейшую в этом году партию латиноамериканских наркотиков. Операцию провели сотрудники Федеральной таможенной службы во взаимодействии с ФСБ РФ. Её итог — изъятие 820 кг кокаина, спрятанного в бананах.
Как выследили наркоторговцев?
Спецслужбы начали операцию, получив информацию о намерении южноамериканской преступной группировки наладить контрабандный канал поставок кокаина в Россию. Чтобы проверить эти данные прибывающие из Латинской Америки суда тщательно досматривали.
ФТС приняла все возможные меры таможенного контроля. Система управления рисками сработала накануне, подтвердив информацию зарубежных коллег о перемещаемых в морских рефрижераторах веществах.
Судно изучали кинологи, также применялся специальный инспекционно-досмотровый комплекс. В итоге под полом контейнера с бананами в кустарно оборудованной полости обнаружены 820 брикетов с белым порошком. Каждый из них весил около килограмма.
Экспертиза подтвердила, что «вещество в виде порошка и кристаллов с сильным специфическим запахом является наркотическим средством кокаин, общей массой более 820 кг», — заключили в ФТС.
Крупнейшая в 2025 году партия наркотиков
Таможенники посчитали, что стоимость изъятого кокаина на чёрном рынке может достигать 12 млрд рублей, и это крупнейшая в 2025 году выявленная в порту Петербурга партия наркотиков.
Балтийская таможня по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере возбудило уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Расследование продолжается.
Бананы в тандеме с кокаином
Бананы — излюбленное средство для маскировки наркотиков при доставке их в Петербург. Так, в прошлом году в город из Эквадора приехали свыше трёх тонн (!) кокаина. Стоимость изъятых наркотиков близилась к 6 млн долларов. В Петербурге их могли продать гораздо дороже — примерно за 254 млн «зелёных».
За полгода до этого, аккурат под Новый год, в морском порту Северной столицы выявили 100-килограммовую партию кокаина. К счастью, у торговцев не очень богатое воображение — это была отработанная схема с упрятыванием наркотиков в рефрижераторы контейнеров с бананами.
Некоторые торговцы стараются не рисковать и пытаются провезти партии поменьше. Так, два года назад в шедшем в Узбекистан из Африки грузе нашли 50 кило кокаина. Картина была всё та же — рефрижератор, брикеты, бананы.