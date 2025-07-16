Как в Петербурге нашли бананы, напичканные кокаином на 12 млрд рублей?

За полгода до этого, аккурат под Новый год, в морском порту Северной столицы выявили 100-килограммовую партию кокаина. К счастью, у торговцев не очень богатое воображение — это была отработанная схема с упрятыванием наркотиков в рефрижераторы контейнеров с бананами.