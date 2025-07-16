Омичка десять раз ударила мужчину ножом ради бутылки виски

Вчера, 15 июля, одно из омских медучреждений поступил омич с колото-резаными ранами груди и плеча, сообщает сайт УМВД по омской области. Как выяснилось, удары ножом ему нанесла женщина, которой он не дал забрать с общего стола бутылку виски.
Алкогольно-кровавая драма случилась в одной из квартир на проспекте Космическом. Яблоком раздора стала бутылка виски, которую хотела забрать себе женщина в качестве подарка от хозяина жилища. Принципиальную позицию против подобного обращения с общим алкоголем высказал в нецензурной форме один из гостей — 31-летний омич. Оскорбленная 33-летняя дама достала из сумочки складной нож-брелок и ловко нанесла 10 ранений своему обидчику. После резни она сбежала с места преступления, но спустя короткое время была задержана в своей квартире. Что в итоге стало с бутылкой виски, омские сотрудники полиции не сообщают.
Профессионально орудующая ножом омичка объяснила свои действия раздражением и алкогольным опьянением. Она водворена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.