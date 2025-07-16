В Уфе раскрыли аферу с муниципальными квартирами

В Уфе завели уголовные дела по фактам мошенничества с городским жильем. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Как выяснилось, две уфимки незаконно завладели двумя муниципальными квартирами и продали их.
По версии следствия, схема работала с 2016 года, когда спорные квартиры числились на балансе города. В 2023 году уфимки подали в суд иски о признании права пользования этим жильем, подкрепив свои требования поддельными документами о якобы постоянном проживании там. Получив положительные судебные решения, они оформили договоры социального найма, затем приватизировали квартиры и быстро их реализовали. При этом фактически женщины в этих помещениях никогда не жили.
В результате город лишился двух жилых объектов, а ущерб муниципальному фонду превысил шесть миллионов рублей.
— После прокурорской проверки материалы передали следователям, которые возбудили уголовные дела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, — сообщили в надзорном ведомстве.
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