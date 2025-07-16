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Пьяный житель Башкирии едва не утонул в Юрюзани

В Башкирии не дали утонуть пьяному мужчине.

Источник: Комсомольская правда

Во время патрулирования реки Юрюзань возле деревни Нижние Каратавлы спасатели заметили странное поведение мужчины. Он заплыл на глубину и начал вести себя неадекватно, что создало реальную угрозу для его жизни. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Оперативная реакция сотрудников ведомства позволила быстро вытащить мужчину на берег. Как выяснилось, житель Башкирии был пьян, из-за чего и потерял контроль над собой в воде.

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