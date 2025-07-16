Пьяный житель Башкирии едва не утонул в Юрюзани

Во время патрулирования реки Юрюзань возле деревни Нижние Каратавлы спасатели заметили странное поведение мужчины. Он заплыл на глубину и начал вести себя неадекватно, что создало реальную угрозу для его жизни. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.