Пьяный житель Башкирии едва не утонул в Юрюзани

Во время патрулирования реки Юрюзань возле деревни Нижние Каратавлы спасатели заметили странное поведение мужчины. Он заплыл на глубину и начал вести себя неадекватно, что создало реальную угрозу для его жизни. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Оперативная реакция сотрудников ведомства позволила быстро вытащить мужчину на берег. Как выяснилось, житель Башкирии был пьян, из-за чего и потерял контроль над собой в воде.
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