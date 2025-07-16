Водитель Audi сбил 10-летнюю девочку в Петербурге

К слову, сегодня стало известно, что в Ленинградской области началась социальная кампания «Продвижение безопасности». Ее цель — снижение числа ДТП и повышение культуры безопасного поведения участников дорожного движения. По информации МВД России, только в 2024 году насчитали свыше 34 тысяч аварий с участием пешеходов, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».