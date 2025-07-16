Водитель Audi сбил 10-летнюю девочку в Петербурге

В первом часу дня 16 июля бригаду скорой помощи вызвали на пересечение проспекта Народного Ополчения и улицы Лени Голикова. Медицинское сопровождение потребовалось 10-летней девочке, попавшей в ДТП. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Водитель Audi сбил несовершеннолетнюю, перебегавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.
Полиция начала проверку.
К слову, сегодня стало известно, что в Ленинградской области началась социальная кампания «Продвижение безопасности». Ее цель — снижение числа ДТП и повышение культуры безопасного поведения участников дорожного движения. По информации МВД России, только в 2024 году насчитали свыше 34 тысяч аварий с участием пешеходов, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».