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Крупная авария оставила без воды несколько микрорайонов в Туапсе

В Туапсе произошел серьезный порыв магистрального водопровода, вследствие чего подача холодной воды временно приостановлена в нескольких районах города.

Источник: Новая Кубань

Авария случилась в районе водозаборных сооружений, сообщают в администрации Туапсинского муниципального округа. Без холодной воды остались центральная часть Туапсе, микрорайоны Сортировка, Приморье, Грознефть, а также село Кроянское, Заречье и поселок Пригородный.

В то же время жители Калараши, Кириченко, Звездной и улицы А. Макарова продолжают получать воду в обычном режиме без перебоев. Муниципальные службы уже работают над устранением неполадок на водоводе. О возобновлении подачи воды жители будут уведомлены дополнительно.