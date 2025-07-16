Крупная авария оставила без воды несколько микрорайонов в Туапсе

Авария случилась в районе водозаборных сооружений, сообщают в администрации Туапсинского муниципального округа. Без холодной воды остались центральная часть Туапсе, микрорайоны Сортировка, Приморье, Грознефть, а также село Кроянское, Заречье и поселок Пригородный.
В то же время жители Калараши, Кириченко, Звездной и улицы А. Макарова продолжают получать воду в обычном режиме без перебоев. Муниципальные службы уже работают над устранением неполадок на водоводе. О возобновлении подачи воды жители будут уведомлены дополнительно.