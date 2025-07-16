В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным

В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование.