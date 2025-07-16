В Казахстане начальник отдела полиции стрелял из рогатки по подчиненным

АЛМА-АТА, 16 июл — РИА Новости. Начальника отдела полиции Абайской области на северо-востоке Казахстана отстранили от занимаемой должности за стрельбу по подчиненным из рогатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента полиции.
В соцсетях 11 июля появилось видео, на котором полицейский стреляет из рогатки по своим коллегам, находясь в отделении. Как утверждалось, на записи был запечатлен начальник отдела полиции Абайской области. В областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование.
«Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии, начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики», — сообщили в среду агентству в региональном департаменте.