Супруги из Уфы после 8 часов езды в авто попали в реанимацию

Пользователи соцсетей предположили, что таким недостатком, как протечка охлаждающей жидкости, обычно страдают российские «Лады» и советуют почаще проверять эти машины. Так, уфимец Айбулат поделился схожей историей. «Это реально опасно. Купил бэушную машину и пока ехал домой, отравился парами антифриза. Радиатор еле заметно тек и сразу испарялся на горячем, и пар шел в печку. Причем так подло, что запаха не хватало для того, чтобы я его учуял. Этого хватило, чтобы я отравился. Благо дорога была не сильно долгая, из Бирска до Уфы примерно 100 км. Но скорую пришлось вызывать. Откачали».