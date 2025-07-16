Супруги из Уфы после 8 часов езды в авто попали в реанимацию

Первым почувствовал недомогание водитель, появилась тошнота, рвота. Уже дома его состояние резко ухудшилось, добавились головная боль и потеря сознания. Прибывшая по вызову «скорая помощь» экстренно доставила мужчину в реанимацию городской клинической больницы № 21. Чуть позже с такими же симптомами за медицинской помощью обратилась туда же и его супруга.
Отравление происходит незаметно
Как выяснили врачи, причиной тяжелого состояния обратившихся стала тяжёлая интоксикация парами антифриза. Из-за поломки в системе охлаждения двигателя токсичные испарения попадали в салон автомобиля, и супруги вдыхали опасные вещества — этиленгликоль или пропиленгликоль, которые содержатся в большинстве современных антифризов. Причем отравление произошло практически незаметно: у технической жидкости нет выраженного запаха, симптомы проявляются уже в процессе развития интоксикации.
Супруги провели в больнице 8 дней. Причем мужчина в течение двух дней находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходил специализированное лечение при отравлении. Затем его перевели в палату для лечения острых отравлений. Пациентам назначилиантидотную терапию, чтобы предотвратить поражение печени и почек. После снижения уровня печеночных ферментов, уменьшения признаков интоксикации и улучшения общего состояния они были выписаны под наблюдение врача-терапевта.
«Случаи отравления антифризом встречаются достаточно часто. Некоторые путают его с безалкогольными газированными напитками из-за яркого цвета и случайно употребляют внутрь. Также возможна интоксикация парами антифриза во время эксплуатации автомобиля. Будьте внимательны к своему транспорту и своему здоровью», — написал в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
«Запаха не хватает, чтобы его учуять»
Пользователи соцсетей предположили, что таким недостатком, как протечка охлаждающей жидкости, обычно страдают российские «Лады» и советуют почаще проверять эти машины. Так, уфимец Айбулат поделился схожей историей. «Это реально опасно. Купил бэушную машину и пока ехал домой, отравился парами антифриза. Радиатор еле заметно тек и сразу испарялся на горячем, и пар шел в печку. Причем так подло, что запаха не хватало для того, чтобы я его учуял. Этого хватило, чтобы я отравился. Благо дорога была не сильно долгая, из Бирска до Уфы примерно 100 км. Но скорую пришлось вызывать. Откачали».
Пользователь под ником «А» посоветовал водителям, как самостоятельно определить неисправность охлаждающей системы. «Проведите пальцем по лобовому стеклу, если на нем есть масляная пленка, то надо точно ехать к мастерам». Еще одним возможным признаком неполадки называют скопившуюся влагу под ковриком. Словом, будьте бдительны.
Комментарий специалиста
Врач-реаниматолог Анвар Хисматов считает, что при попадании в кровь этиленгликоль действует как алкоголь.
«Он нефротоксичен, то есть поражает почки, вызывает почечную, сердечную и церебральную недостаточность. Симптомы часто путают с кишечной инфекцией: боли в животе, рвота, слабость, жажда. Поэтому человек может лежать дома и не понять, что отравлен. Точно определить, что это отравление этиленгликолем, можно только в больнице, сделав токсико-химический анализ. Если диагноз поставлен своевременно и человек поступает в специализированное учреждение, то шансы выжить есть. Но при тяжёлой форме отравления летальный исход возможен в течение 3−5 суток».
По словам специалиста, супругам повезло, что их доставили именно в городскую больницу № 21, потому что там расположен республиканский токсикологический центр. В случае тяжёлой степени отравления шансы на выживание были бы минимальными. В данном случае муж с женой обратились вовремя, последствия интоксикации перенесли в более лёгкой форме, что и позволило избежать тяжёлых последствий.