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Жуткая авария унесла жизни трех человек в Акмолинской области

Трагедия на трассе «Екатеринбург — Алматы».

Источник: Baigenews

16 июля на автодороге «Екатеринбург — Алматы» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — Chery и Nissan Patrol, передает BAQ.KZ. Авария унесла жизни трёх человек, еще четверо с различными травмами были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

По информации Департамента полиции, инцидент произошёл на одном из участков с повышенной интенсивностью движения. В настоящий момент по факту ДТП проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям участников аварии.

Ведомство напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима, особенно на трассах междугороднего значения, а также о важности регулярной проверки технического состояния автомобиля.