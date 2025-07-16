Жуткая авария унесла жизни трех человек в Акмолинской области

По информации Департамента полиции, инцидент произошёл на одном из участков с повышенной интенсивностью движения. В настоящий момент по факту ДТП проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям участников аварии.