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В Минске из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка, она в тяжелом состоянии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из квартиры на пятом этаже выпала маленькая девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По предварительной информации, пятилетняя девочка находилась дома с сожительницей отца. Малышка осталась без присмотра, взобралась на подоконник, оперлась на антимоскитную секту и выпала вместе с ней наружу с высоты пятого этажа.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию девочки.

Следственный комитет напоминает взрослым, что детей ни в коем случае нельзя оставлять одних в помещениях с открытыми окнами. Малышей следует научить безопасности в доме, в том числе постоянно говорить, что приближаться к окнам опасно.