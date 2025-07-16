В Минске из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка, она в тяжелом состоянии

По предварительной информации, пятилетняя девочка находилась дома с сожительницей отца. Малышка осталась без присмотра, взобралась на подоконник, оперлась на антимоскитную секту и выпала вместе с ней наружу с высоты пятого этажа.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.
Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию девочки.
Следственный комитет напоминает взрослым, что детей ни в коем случае нельзя оставлять одних в помещениях с открытыми окнами. Малышей следует научить безопасности в доме, в том числе постоянно говорить, что приближаться к окнам опасно.