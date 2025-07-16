QazaqGaz Aimaq назвала возможную причину взрыва газопровода в Алматы

После поступления сообщения о инциденте аварийные и технические службы Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» незамедлительно прибыли на место происшествия. По итогам обследования газовиками утечки газа не обнаружены. Для дополнительной диагностики была привлечена служба электрохимической защиты филиала. На данный момент происходит вскрытие повреждённого участка для проведения детального технического анализа. Также на месте инцидента организовано дежурство специалистов местной газовой службы для своевременной оценки ситуации и исключения рисков по сбою газоснабжения для населения.