QazaqGaz Aimaq назвала возможную причину взрыва газопровода в Алматы

В QazaqGaz Aimaq назвали предварительную версию причины взрыва газопровода в Алматы. Им мог стать скрытый производственный дефект: нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, в Бостандыкском районе при проведении работ по реконструкции подземного газопровода среднего давления произошёл взрыв. Работы выполняла подрядная организация ТОО «СантехКомплектГрупп». Специалисты проводили соединение ранее построенных, но ещё не введённых в эксплуатацию участков в единую плеть.
«Однако во время срезки технологической заглушки произошёл разрыв трубы, в результате чего произошёл выход воздушной смеси. Зафиксированы повреждения дорожного покрытия, нескольких автомобилей и одного дерева. Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей — им оказана медицинская помощь. Благодаря оперативным действиям специалистов газовой службы, газоснабжение для населения не прекращалось. Жертв нет», — уточнили в компании.
После поступления сообщения о инциденте аварийные и технические службы Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» незамедлительно прибыли на место происшествия. По итогам обследования газовиками утечки газа не обнаружены. Для дополнительной диагностики была привлечена служба электрохимической защиты филиала. На данный момент происходит вскрытие повреждённого участка для проведения детального технического анализа. Также на месте инцидента организовано дежурство специалистов местной газовой службы для своевременной оценки ситуации и исключения рисков по сбою газоснабжения для населения.
Директор Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Акылбай Сапаров сказал, что подрядная организация возьмёт на себя возмещение причинённого ущерба.
Реконструкция выполнялась в связи с высоким износом старого газопровода, введённого в эксплуатацию в 1972 году. В рамках инвестиционной программы на сегодня АО «QazaqGaz Aimaq» обновила в городе 28,5 км газопроводов среднего и низкого давления. До 2026 года планируется модернизировать ещё 90 км труб.
Напомним, взрыв АЗС произошел в мае этого года в городе Кульсары Атырауской области. Ранее сообщалось о взрыве на комбикормовом заводе АзияАгроФуд, в результате которого погибли сотрудники предприятия. 27 мая в добычном блоке шахты «Болашак» Донского ГОКа АО «ТНК “Казхром” произошло кратковременное возгорание воздушной среды. В результате ЧП пострадали три дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования. Они получили ожоги лица и кистей рук.