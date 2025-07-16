Суд отправил в СИЗО сына азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Как стало известно в суде, поводом для возбуждения дела стал инцидент, произошедший в начале июля у торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге. Тогда сотрудники правоохранительных органов пытались задержать отца обвиняемого — Шахина Шыхлински, руководителя азербайджанской диаспоры в регионе. В момент операции он находился в автомобиле Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был его сын Мутвалы. По версии следствия, при попытке покинуть место задержания водитель задел одного из сотрудников ФСБ открытой дверью автомобиля. Позже Шахина Шыхлински отпустили после допроса — он проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых.