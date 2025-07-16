В Молдове столкнулись два автомобиля: Пострадали пять человек — все госпитализированы

Серьёзное ДТП с участием двух автомобилей произошло в среду, 16 июля, на дороге между селом Русены и городом Единцы.
В результате столкновения пять человек в возрасте от 15 до 50 лет получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в Единецкую районную больницу.
На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, которые оказали первую помощь и стабилизировали состояние пострадавших перед их госпитализацией.
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