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В Самарской области прокуратура проверяет аварию на водопроводе в селе Ерзовка

В селе Ерзовка Кинель-Черкасского района уже вторые сутки нет воды из-за порыва в системе водоснабжения.

В селе Ерзовка Кинель-Черкасского района уже вторые сутки нет воды из-за порыва в системе водоснабжения. Информация о коммунальной аварии распространилась в соцсетях.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при обслуживании водопровода. Сейчас обслуживающая организация проводит восстановительные работы. Подача воды в систему начата, давление постепенно восстанавливается.

По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации поселения и обслуживающей организации.

Ранее в Новокуйбышевске прокуратура выявила нарушения в аквакомплексе «Волжские термы».

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