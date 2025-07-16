В Узбекистане взорвалась заправка, есть погибшие

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, сообщение о вспышке газа и возникшем пожаре в топливном резервуаре на территории АГНКС, расположенной в Кукдалинском районе, поступило в дежурную часть МЧС в среду в 14:40 по местному времени (12:40 мск). На ликвидацию возгорания были направлены четыре пожарно-спасательных подразделения, которые локализовали огонь к 15:00 (13:00 мск), а полная ликвидация пожара была завершена к 15:35 (13:35 мск).