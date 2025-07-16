Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ищут 41-летнего должника по алиментам

В Башкирии объявили в розыск 41-летнего мужчину, задолжавшего ребенку более 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили в розыск 41-летнего Руслана Якшибаева из Сибая. По словам судебных приставов, скрывается от уплаты алиментов. Сумма его долга перед ребенком превысила полмиллиона рублей.

В отношении мужчины уже возбуждено исполнительное производство, однако он продолжает уклоняться от финансовых обязательств.

Сейчас приставы разыскивают Якшибаева и просят жителей Башкирии сообщать любую информацию о его местонахождении по телефонам: 8 (904) 906−34−21 или 8 (347) 273−56−40.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.