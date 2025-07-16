В Башкирии ищут 41-летнего должника по алиментам

В Башкирии объявили в розыск 41-летнего Руслана Якшибаева из Сибая. По словам судебных приставов, скрывается от уплаты алиментов. Сумма его долга перед ребенком превысила полмиллиона рублей.
В отношении мужчины уже возбуждено исполнительное производство, однако он продолжает уклоняться от финансовых обязательств.
Сейчас приставы разыскивают Якшибаева и просят жителей Башкирии сообщать любую информацию о его местонахождении по телефонам: 8 (904) 906−34−21 или 8 (347) 273−56−40.
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