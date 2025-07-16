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Три человека погибли и более 30 ранены при ударах Израиля по Дамаску

Число погибших в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску выросло до трех, еще 34 пострадали, сообщил сирийский Минздрав. Атаке подвергся район президентского дворца, где работает временное правительство. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удары нанесены для «защиты друзов», представители которых проживают в сирийском городе Эс-Сувейде.

Источник: AP 2024

Накануне в Эс-Сувейд вошли сирийские правительственные войска для «стабилизации ситуации». Столкновения на юге Сирии между суннитскими бедуинскими племенами, друзскими вооруженными отрядами и сирийскими войсками продолжаются уже несколько дней. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели более 100 человек.

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