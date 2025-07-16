Три человека погибли и более 30 ранены при ударах Израиля по Дамаску

Накануне в Эс-Сувейд вошли сирийские правительственные войска для «стабилизации ситуации». Столкновения на юге Сирии между суннитскими бедуинскими племенами, друзскими вооруженными отрядами и сирийскими войсками продолжаются уже несколько дней. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели более 100 человек.