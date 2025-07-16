В Самаре 16 июля спасатели извлекли из реки тело 40-летнего мужчины

Сегодня в 13:18 в Кировском районе из реки Самара сотрудники полиции извлекли тело погибшего 40-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются.
МЧС напоминает: соблюдайте меры безопасности на воде. Купайтесь только на оборудованных пляжах, надевайте спасательные жилеты, не употребляйте алкоголь у водоёмов и не прыгайте в воду с сооружений.
Ранее на базе отдыха «Лазурная» в Самарской области потребовалась неотложная медицинская помощь двум туристам.
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