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В Самаре 16 июля спасатели извлекли из реки тело 40-летнего мужчины

Сегодня в 13:18 в Кировском районе из реки Самара сотрудники полиции извлекли тело погибшего 40-летнего мужчины.

Сегодня в 13:18 в Кировском районе из реки Самара сотрудники полиции извлекли тело погибшего 40-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются.

МЧС напоминает: соблюдайте меры безопасности на воде. Купайтесь только на оборудованных пляжах, надевайте спасательные жилеты, не употребляйте алкоголь у водоёмов и не прыгайте в воду с сооружений.

Ранее на базе отдыха «Лазурная» в Самарской области потребовалась неотложная медицинская помощь двум туристам.

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