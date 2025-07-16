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Путин открыл новый участок трассы М-12 в Башкирии

Владимир Путин открыл участок трассы М-12, проходящий через Башкирию.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 июля, состоялось торжественное открытие 275-километрового отрезка скоростной магистрали М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом. В мероприятии по видеосвязи участвовали президент Владимир Путин, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Башкирии Радий Хабиров.

Путин подчеркнул, что новая дорога соединит Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, который является ключевым промышленным и культурным центром Урала. Благодаря отсутствию светофоров время в пути между столицей и Екатеринбургом сократится вдвое.

Хабиров ранее обсуждал сроки сдачи этого участка с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко на транспортном форуме в 2024 году. В Башкирии трасса протянулась на 140 км через три района, а самым сложным объектом стал мост через Белую реку длиной 813 метров. Дальнейшие этапы строительства охватили Пермский край и Свердловскую область.