Путин открыл новый участок трассы М-12 в Башкирии

Хабиров ранее обсуждал сроки сдачи этого участка с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко на транспортном форуме в 2024 году. В Башкирии трасса протянулась на 140 км через три района, а самым сложным объектом стал мост через Белую реку длиной 813 метров. Дальнейшие этапы строительства охватили Пермский край и Свердловскую область.