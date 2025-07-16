Суд арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Урала

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца Мутвалы Шыхлински, сына председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», по делу о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
По информации телеграм-канала SHOT, уголовное дело в отношении Шыхлински было возбуждено по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни илиздоровья, в отношении представителя власти». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Инцидент, ставший основанием для обвинения, произошел 1 июля во время задержания его отца, Шахина Шыхлински. На видеокадрах с места событий было зафиксировано, как Мутвалы, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь задним ходом, сбил сотрудника спецназа Росгвардии.