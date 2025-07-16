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Суд арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Урала

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Мутвалы Шыхлински — сына председателя общественной организации «Азербайджан-Урал». Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ за то, что он на автомобиле Mercedes-Benz сбил спецназовца Росгвардии во время задержания своего отца.

Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца Мутвалы Шыхлински, сына председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», по делу о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

По информации телеграм-канала SHOT, уголовное дело в отношении Шыхлински было возбуждено по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни илиздоровья, в отношении представителя власти». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Инцидент, ставший основанием для обвинения, произошел 1 июля во время задержания его отца, Шахина Шыхлински. На видеокадрах с места событий было зафиксировано, как Мутвалы, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь задним ходом, сбил сотрудника спецназа Росгвардии.