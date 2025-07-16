Суд арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Урала

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Мутвалы Шыхлински — сына председателя общественной организации «Азербайджан-Урал». Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ за то, что он на автомобиле Mercedes-Benz сбил спецназовца Росгвардии во время задержания своего отца.