Преподаватель уфимского вуза обвиняется в мошенничестве с зачислением иностранки

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя одного из местных университетов. Женщину обвиняют в организации незаконного пребывания иностранного гражданина в России и подделке документов.
По данным следствия, в 2023 году преподаватель, будучи членом приемной комиссии, решила незаконно зачислить иностранную абитуриентку, чтобы получить дополнительные выплаты за привлечение студентов из-за рубежа. Используя свой доступ к университетской системе, она сама прошла вступительные испытания от имени иностранки, набрав нужные баллы.
На основании фальшивых результатов иностранке оформили учебную визу и приглашение в Россию.
— Собранные материалы с обвинительным заключением уже переданы в суд, — сообщили в СУ СКР по Башкирии.
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