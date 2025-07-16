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В Португалии 17-летний футболист Сарайва утонул в океане на глазах у друзей

Сарайва выступал за любительский клуб «Деспертар» из населенного пункта Казал-ди-Камбра (округ Лиссабон).

Источник: Аргументы и факты

Юный португальский футболист Жорже Сарайва погиб после того, как его унесло волной в океане у побережья Лиссабона. Об этом сообщает газета Record.

Трагедия произошла 15 июля на пляже в Каркавелуше. Сарайва находился там вместе с тремя друзьями. Всех четверых накрыла сильная волна и унесла в океан. Спасатели смогли извлечь из воды троих подростков, однако тело футболиста было найдено лишь позднее.

Сарайва выступал за любительский клуб «Деспертар» из населенного пункта Казал-ди-Камбра (округ Лиссабон).

«Футбольный клуб “Деспертар” выражает глубочайшие соболезнования семье Жорже Сарайвы, в особенности его родителям, Сандре и Паулу. Мы навсегда сохраним память о Жорже, который с гордостью защищал цвета нашего клуба в завершившемся сезоне», — говорится в официальном заявлении клуба в Facebook.

Ранее сообщалось о жителе Тольятти, который утонул в Черном море у Сухума в 200 метрах от береговой линии.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.