В Португалии 17-летний футболист Сарайва утонул в океане на глазах у друзей

Трагедия произошла 15 июля на пляже в Каркавелуше. Сарайва находился там вместе с тремя друзьями. Всех четверых накрыла сильная волна и унесла в океан. Спасатели смогли извлечь из воды троих подростков, однако тело футболиста было найдено лишь позднее.