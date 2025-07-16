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Осужденные объявили голодовку в колонии под Пермью, но позже передумали

Отбывающие наказание в исправительной колонии № 40 в городе Кунгуре Пермского края осужденные объявили голодовку, но позже передумали. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Отбывающие наказание в исправительной колонии № 40 в городе Кунгуре Пермского края осужденные объявили голодовку, но позже передумали. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По словам представителей ведомства, инициаторами акции несогласия стали несколько заключенных, которые уже не в первый раз нарушают внутренний распорядок колонии.

— Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется, — передает сообщение краевого управления службы ТАСС.

Осенью прошлого года Федеральная служба безопасности совместно с ФСИН пресекла захват нижегородской колонии. Так, в исправительной колонии № 6 радикально настроенные заключенные готовили теракт: они планировали нападение на работников учреждения и массовый побег.