Осужденные объявили голодовку в колонии под Пермью, но позже передумали

Отбывающие наказание в исправительной колонии № 40 в городе Кунгуре Пермского края осужденные объявили голодовку, но позже передумали. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).