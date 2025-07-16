Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Гренвольд погиб от удара молнии

В 2003 и 2004 годах Гренвольд становился чемпионом Норвегии в скоростном спуске. В 2004 году он перешел во фристайл и начал соревноваться в ски-кроссе. В 2007 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и одержал победу в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере он также завоевал бронзовую медаль. После завершения спортивной карьеры Гренвольд стал тренером сборной Норвегии по ски-кроссу.