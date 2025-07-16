Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Гренвольд погиб от удара молнии

Бронзовый медалист Олимпиады 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу Эудун Гренвольд скончался от удара молнии. Об этом 16 июля сообщил норвежский телеканал NRK.
49-летний спортсмен находился на отдыхе в собственном загородном доме, когда в него ударила молния. Супруга Гренвольда Кристин Тандберг Хаугсья подтвердила, что спортсмену была незамедлительно оказана медицинская помощь и он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался.
В 2003 и 2004 годах Гренвольд становился чемпионом Норвегии в скоростном спуске. В 2004 году он перешел во фристайл и начал соревноваться в ски-кроссе. В 2007 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и одержал победу в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере он также завоевал бронзовую медаль. После завершения спортивной карьеры Гренвольд стал тренером сборной Норвегии по ски-кроссу.
Ранее сообщалось, что рыбак в Кемеровской области погиб в результате попадания молнии в удочку.