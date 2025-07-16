Зеленский нашел для экс-премьера Шмыгаля новую работу

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале в качестве нового министра обороны. Управление стратегическими отраслями промышленности также будет осуществляться через Министерство обороны. Возглавит “Укроборонпром” Герман Сметанин», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что перед новым руководством стоит задача увеличить долю украинского оружия на фронте с 40% до 50% за первые полгода работы правительства.