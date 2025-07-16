Двое молодых туристов внезапно умерли, спрыгнув в бассейн на курорте

Два британских туриста трагически погибли на курорте в Португалии после того, как прыгнули в бассейн отеля после ночной прогулки. Об этом пишет Daily Mail.
Около 4:30 утра в отеле в курортном городе Албуфейра, где в прошлом месяце также погибли двое британцев, была объявлена тревога. Прибывшие на место происшествия медики безуспешно пытались реанимировать мужчин.
По предварительной версии полиции, 27-летний и 29-летний туристы были пьяны и не умели плавать.
По сообщениям местных СМИ, погибшие находились в отпуске с друзьями. Полиция проводит расследование.
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