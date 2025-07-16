Женщина соблазняла монахов, шантажировала их нюдсами и проиграла все деньги в казино

По данным полиции, на счет Вилаван поступило 11,9 миллиона долларов, большую часть которых она проиграла в онлайн-казино. Сама Вилаван признала связь только с одним монахом. Не менее девяти причастных монахов лишились титулов и были исключены из общины после огласки.