Женщина соблазняла монахов, шантажировала их нюдсами и проиграла все деньги в казино

Жительница Таиланда Вилаван Эмсават обвиняется в том, что соблазняла буддийских монахов и шантажировала их интимными видео, заработав на этом около 12 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Следствие утверждает, что Вилаван вступила в отношения как минимум с девятью монахами. Зная о строгих правилах их религии, она шантажировала их, угрожая обнародованием интимных фото и видео.
Подозрения у полиции возникли после ухода настоятеля храма в Бангкоке. Выяснилось, что Вилаван требовала от него деньги, шантажируя его ложной беременностью и требуя 222 тысячи долларов.
15 июля Вилаван задержали по обвинению в вымогательстве и отмывании денег. В ее телефоне были обнаружены улики для шантажа.
По данным полиции, на счет Вилаван поступило 11,9 миллиона долларов, большую часть которых она проиграла в онлайн-казино. Сама Вилаван признала связь только с одним монахом. Не менее девяти причастных монахов лишились титулов и были исключены из общины после огласки.
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