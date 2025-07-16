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Минздрав Сирии: Три человека погибли и 34 ранены при ударах Израиля по Дамаску

В Дамаске до трёх человек увеличилось количество погибших в результате израильского удара по сирийскому Генштабу и президентскому дворцу. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава Сирии. Изначально сообщалось об одной жертве.

Источник: Life.ru

«Число погибших в результате израильских бомбардировок Дамаска увеличилось до 3, ещё 34 человека получили ранения», — уточнили в ведомстве.

Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее предупреждал, что недоволен действиями новых сирийских властей по отношению к друзам. После этого израильские военные начали атаковать с воздуха Дамаск. В частности под удар попали сирийский Генштаб и президентский дворец. Поводом к нападению стало то, что 13 июля новое правительство в Сирии бросило своих военных на поселения друзов. Друзы представляют собой этно-конфессиональную группу, которая компактно проживает в Сирии, Иордании и даже в Израиле. Тель-Авив обвинил Дамаск в попытках вырезать друзов и объявил, что встаёт на их защиту.