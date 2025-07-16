Bloomberg: Доллар вновь начал падать из-за планов Трампа уволить главу ФРС

В самой ФРС ситуацию не комментируют. Дополнительную интригу добавила депутат от Флориды Анна Паулина Луна. По её словам, она «из серьезного источника» узнала, что отставка Пауэлла «почти неизбежна — на 99 процентов». Однако спустя время Трамп сделал шаг назад, заявив, что не планирует предпринимать конкретных действий против главы ФРС. По его словам, вероятность увольнения крайне мала. В конце июня Трамп уже публично критиковал Пауэлла — обвинил его в упрямстве из-за отказа снижать процентную ставку и заявил, что знает «более подходящих кандидатов» на этот пост.