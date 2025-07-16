Боевик ВСУ Зеленько получил 16 лет за обстрел жителей курского села Дарьино

По версии следствия, 27 октября 2024 года стрелок Зеленько с гранатами, автоматом и боеприпасами в составе подразделения ВСУ вторгся на территорию РФ. Вблизи села Дарьино в Суджанском районе Курской области он оборудовал огневую точку, с которой обстреливал российских военнослужащих и мирных граждан, полагает следствие. Во время наступления ВС РФ 7 января Зеленько взяли в плен и передали правоохранителям.