Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевик ВСУ Зеленько получил 16 лет за обстрел жителей курского села Дарьино

Военного признали виновным в совершении теракта.

Военнослужащий 21-й отдельной мехбригады ВСУ Виктор Зеленько признан винновым в атаке на мирных жителей села Дарьино в Курской области, суд назначил ему 16 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.

По версии следствия, 27 октября 2024 года стрелок Зеленько с гранатами, автоматом и боеприпасами в составе подразделения ВСУ вторгся на территорию РФ. Вблизи села Дарьино в Суджанском районе Курской области он оборудовал огневую точку, с которой обстреливал российских военнослужащих и мирных граждан, полагает следствие. Во время наступления ВС РФ 7 января Зеленько взяли в плен и передали правоохранителям.

Украинского военного суд признал виновным в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и назначил ему 16 лет лишения свободы, первые пять из которых он должен отсидеть в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд признал виновным санитара-стрелка ВСУ Сергея Вальчука в совершении теракта в Суджанском районе Курской области и назначил ему 14 лет лишения свободы.