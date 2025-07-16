Боевик ВСУ Зеленько получил 16 лет за обстрел жителей курского села Дарьино

Военнослужащий 21-й отдельной мехбригады ВСУ Виктор Зеленько признан винновым в атаке на мирных жителей села Дарьино в Курской области, суд назначил ему 16 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.
По версии следствия, 27 октября 2024 года стрелок Зеленько с гранатами, автоматом и боеприпасами в составе подразделения ВСУ вторгся на территорию РФ. Вблизи села Дарьино в Суджанском районе Курской области он оборудовал огневую точку, с которой обстреливал российских военнослужащих и мирных граждан, полагает следствие. Во время наступления ВС РФ 7 января Зеленько взяли в плен и передали правоохранителям.
Украинского военного суд признал виновным в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и назначил ему 16 лет лишения свободы, первые пять из которых он должен отсидеть в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее суд признал виновным санитара-стрелка ВСУ Сергея Вальчука в совершении теракта в Суджанском районе Курской области и назначил ему 14 лет лишения свободы.