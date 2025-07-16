Пашинян похвастался тюремным прошлым

«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — сказал Пашинян, подчеркнув, что оскорбления свидетельствуют об отсутствии аргументов у собеседника. Его слова приводит РИА Новости.