Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян похвастался тюремным прошлым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал своим оппонентам воздержаться от оскорбительной риторики, напомнив о своем опыте пребывания в тюрьме в начале политической карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Пашинян заявил, что оппоненты заранее обречены на провал в попытках соревноваться с ним в оскорбительной риторике.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал своим оппонентам воздержаться от оскорбительной риторики, напомнив о своем опыте пребывания в тюрьме в начале политической карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — сказал Пашинян, подчеркнув, что оскорбления свидетельствуют об отсутствии аргументов у собеседника. Его слова приводит РИА Новости.

Пашинян активно участвовал в протестах 2008 года против избрания Сержа Саргсяна президентом Армении. В 2010 году его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, но в 2011 году он был освобожден по амнистии.

В конце мая 2025 года премьер-министр начал размещать в социальных сетях публикации с критикой в адрес Армянской Апостольской Церкви, в том числе используя нецензурные выражения. Впоследствии он выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством ключевую роль в данном процессе. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который публично поддержал церковь, вызвал волну возмущения среди армянской диаспоры по всему миру.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше