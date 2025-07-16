Пьяный мужчина вломился в квартиру петербурженки из-за беспечности ее ухажера

Ухажер пострадавшей девушки забыл закрыть входную дверь.
В Санкт-Петербурге в квартиру к 19-летней Лизе проник пьяный мужчина — дверь оставил открытой её парень, уходя на работу. Об этом сообщают российские СМИ.
«Нетрезвый мужчина проник в квартиру 19-летней девушки одном из домов Невского района Санкт-Петербурга, воспользовавшись тем, что её молодой человек, уходя на работу, оставил дверь незапертой. В этот момент девушка находилась в квартире одна», — пишет LIfe.ru.
Девушка была дома одна. Около шести утра она услышала, как открывается дверь — сначала решила, что это вернулся парень. Но на пороге стоял незнакомец, представившийся Сергеем. Россиянка рассказала, что в тот момент была только в футболке — вышла из ванны.
Она испугалась, что мужчина может напасть. На просьбы уйти он не реагировал, бродил по квартире и что-то бормотал. Лиза позвонила парню, и тот срочно вернулся домой. На лестничной площадке между мужчинами вспыхнула ссора: незваный гость ругался, угрожал и даже махал руками в сторону девушки. Позже его увела какая-то женщина — знакомая или родственница. Пара обратилась в полицию и написала заявление.