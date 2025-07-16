Пьяный мужчина вломился в квартиру петербурженки из-за беспечности ее ухажера

Она испугалась, что мужчина может напасть. На просьбы уйти он не реагировал, бродил по квартире и что-то бормотал. Лиза позвонила парню, и тот срочно вернулся домой. На лестничной площадке между мужчинами вспыхнула ссора: незваный гость ругался, угрожал и даже махал руками в сторону девушки. Позже его увела какая-то женщина — знакомая или родственница. Пара обратилась в полицию и написала заявление.