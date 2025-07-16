Россиянина держали на цепи на ферме

На ферме под Солнечногорском в Московской области держали на цепи пастуха. Так владелец участка решил наказать мужчину за то, что он якобы украл часть скота. Об этом сообщает телеграм-канал 360.ru Солнечногорск.
Сообщается, что горе-фермеры давно мучили всю округу: они не кормили животных, а отправляли на самовыгул. Коровы и свиньи забредали в чужие дома в надежде раздобыть еды.
Через четыре дня мужчина смог сбежать и обратился в полицию.
Злоумышленников задержали, а местные жители наконец вздохнули с облегчением.
Ранее родственники пропавшего около недели назад в Ростовской области мужчины заявили, что он попал в рабство. 53-летний Алексей пропал 10 июля с пригородного вокзала в Ростове-на-Дону.
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