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Семья из трех человек утонула в реке в российском регионе

В Петушинском районе Владимирской области в реке Клязьма утонула семья из трех человек: муж, жена и их совершеннолетний сын.

В Петушинском районе Владимирской области в реке Клязьма утонула семья из трех человек: муж, жена и их совершеннолетний сын. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности.

Поисковые работы, начатые 15 июля спасателями собинской спасательной станции, велись в районе деревни Крутово. Тело отца было обнаружено рыбаком в день трагедии, тело матери — спасателями во вторник.

«Сегодня поиски продолжились. Около двух часов дня примерно в полутора километрах от места трагедии было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения», — сообщил начальник собинской спасательной станции Сергей Смирнов.

СУ СК РФ по региону проводит проверку, обстоятельства трагедии выясняются.

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